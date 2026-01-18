ICONSPORT_274613_0004
La Meinau

Strasbourg - Metz : Les compos (15h sur Ligue 1+)

Ligue 118 janv. , 14:02
parQuentin Mallet
0
Strasbourg :
Penders - Doué, Hogsberg, Doukouré, Chilwell - El Mourabet, Barco - Moreira, Enciso, Godo - Panichelli
Metz :
Fischer - Colin, S.Sané, Gbamin, Yegbe, Ballo-Touré - Deminguet, Tsitaishvili - Mbaye, Hein, I.Sané
0
Derniers commentaires

PSG : « Une puissance étrangère », à Massy le Qatar n’est pas le bienvenu

La meilleure ambiance d europe c'est le vélodrome qui rivalise avec Dortmund, y a autant de décibel , sur la sonorisation le vélodrome a étais bien conçu

PSG : « Une puissance étrangère », à Massy le Qatar n’est pas le bienvenu

Bientôt Lens marseille on verra bien le résultat entre les nordiste et le ricain milliardaire

PSG : « Une puissance étrangère », à Massy le Qatar n’est pas le bienvenu

Ambiance...a la 40 ème minute il y a plus un bruit....😬🤨

PSG : « Une puissance étrangère », à Massy le Qatar n’est pas le bienvenu

Au niveau ambiance non

PSG : « Une puissance étrangère », à Massy le Qatar n’est pas le bienvenu

Pourtant avec 48 000 le parc est le second club europe le plus rentable bien devant le vélodrome

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
LOSC Lille
3218102633258
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22176472327-4
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
181853102135-14
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

