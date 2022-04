Strasbourg - OL : Quelle heure et quelle chaîne pour suivre le match ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

L’Olympique Lyonnais n’a pas d’autre choix que de gagner ce dimanche à Strasbourg clors de la 31e journée de Ligue 1 pour espérer finir à une place européenne. Un match qui se jouera à un horaire inhabituel.

Quelle heure pour regarder Strasbourg - OL ?

Initialement prévu ce dimanche 10 avril à 13 heures, ce match entre Strasbourg et l’OL a finalement été décalé à 19 heures, un horaire inédit en L1 cette saison. Un changement d’horaire accepté par la LFP suite à une demande de l’OL après son quart de finale aller d’Europa League contre West Ham jeudi (1-1). Cette rencontre se jouera donc au Stade de la Meinau, juste avant le match du soir de l’OM. La partie sera arbitrée par Clément Turpin.

Tout juste rentrés de Londres, les joueurs sont à l'entraînement pour préparer #RCSAOL. pic.twitter.com/veRGbdYN77 — Olympique Lyonnais (@OL) April 8, 2022

Sur quelle chaîne suivre Strasbourg - OL ?

Sachant que ce match aurait dû se jouer en début d’après-midi sur son antenne, Amazon Prime Vidéo garde bien entendu la diffusion de cette rencontre. Ce RCSA-OL sera donc à suivre sur l’application Pass Ligue 1. Julien Brun et Dominique Arribagé seront aux commentaires, alors que David Aiello sera en bord terrain. Saber Desfarges et Edouard Cissé seront à la présentation de cette affiche.

Les compos probables de Strasbourg - OL :

Quatrième de la L1 à deux points du podium, Strasbourg réalise une saison fantastique. Invaincu depuis le mois de janvier, le RCSA reste sur huit matchs sans défaite. Autant dire que l’équipe de Julien Stéphan va pouvoir regarder l’OL droit dans les yeux pour ce choc, lors duquel le Racing devra faire sans Thomasson, Le Marchand, Prcic ou Waris.

La compo probable de Strasbourg : Sels - Caci, Nyamsi, Djiku - Guilbert, Aholou, Bellegarde, Sissoko, Lienard - Gameiro, Ajorque.

Auteur d’un bon match nul à West Ham en C3 jeudi, l’OL va chercher à enchaîner une deuxième victoire de suite en L1 après son succès face à Angers le week-end passé. Si Lyon veut continuer à rêver du Top 5, situé à six unités à huit journées de la fin, les Gones vont devoir s’imposer en Alsace, histoire de recoller un peu à Strasbourg. Mais pour remplir sa mission, Peter Bosz sera privé de Cherki, Diomandé, Caqueret et Thiago Mendes.

Le groupe lyonnais pour le déplacement à Strasbourg, ce dimanche à 19h ! 🦁🔴🔵#RCSAOL #AliExpress pic.twitter.com/BKef3MPuTC — Olympique Lyonnais (@OL) April 9, 2022

La compo probable de l’OL : Lopes - Dubois, Denayer, Lukeba, Emerson - Ndombele, Aouar - Faivre, Paquetá, Toko-Ekambi - Dembélé.

Peter Bosz (OL) avant le match à Strasbourg

« Strasbourg fait une saison extraordinaire. Ils sont quatrièmes. Si on gagne dimanche, on sera à 3 points d’une équipe qui fait une super saison. On va là-bas pour gagner, comme toujours. On est capable de marquer des buts, même contre des équipes qui ont eu beaucoup de clean-sheets. Nous sommes restés à Londres la nuit dernière pour préparer au mieux le match de Strasbourg et bien récupérer ».