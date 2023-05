Strasbourg fait un nouveau pas vers le maintien

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

35e journée de Ligue 1

Le Racing Club de Strasbourg Alsace bat l'OGC Nice 2-0

Buts pour Strasbourg : Diallo (1ère, 59e)

Excellente opération pour Strasbourg ! Ce samedi après-midi, le club alsacien a dominé l’OGC Nice (2-0) à la Meinau. Spécialiste des buts dans la première minute, Diallo n’avait besoin que de 40 secondes pour ouvrir le score (1-0) ! Il n’en fallait pas plus pour emballer le public du Racing, tout heureux de voir le gardien Sels dévier la frappe croisée de Moffi. C’était bien l’une des rares frayeurs pour les Strasbourgeois en première période.

Nice ne montrait pas grand-chose sur le plan offensif. Et malgré une timide réaction au retour des vestiaires, le Gym s’enfonçait lorsque Lotomba concédait un penalty sur Bellegarde. L’occasion pour Diallo (2-0, 59e) de s’offrir un doublé et d’assurer un succès précieux pour Strasbourg, qui compte provisoirement six points d’avance sur le premier relégable Nantes.