ICONSPORT_278566_0023

Strasbourg - Brest : les compos (15h00 sur Ligue1+)

Ligue 130 nov. , 14:02
parNathan Hanini
0
Composition du Racing Club de Strasbourg : Penders - Doukouré, M. Sarr (c), Chilwell - G. Doué, Omobamidele, El-Mourabet, Enciso-  Amo-Ameyaw, Panichelli, Paez
Composition du Stade Brestois 29 : Coudert - Lala, Chardonnet (c), J. Diaz, Guindo - Chotard, Magnetti - Del Castillo, K. Doumbia, Mboup - Ajorque

Ligue 1

30 novembre 2025 à 15:00
Strasbourg
15:00
Brest
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272737_0038
Premier League

Premier League : Manchester United renverse Crystal Palace

ICONSPORT_278492_0039
OM

OM : De Zerbi s'est planté et se fait démolir

ICONSPORT_272058_0020
OL

Benzema à l'OL, le roi du mercato s'enflamme

Fil Info

14:55
Premier League : Manchester United renverse Crystal Palace
14:30
OM : De Zerbi s'est planté et se fait démolir
14:00
Benzema à l'OL, le roi du mercato s'enflamme
13:40
Monaco : Pogba et les supporters, déjà un clash
13:20
Un journaliste fan de l’OM, Canal+ l’avait bien caché
13:00
Paris FC : Début de panique, vivement le mercato
12:40
L'OL vise une pépite suisse pour bétonner sa défense
12:20
Hadj Moussa à l'OM, une excellente nouvelle arrive des Pays-Bas

Derniers commentaires

PSG : Pierre Ménès habille Clément Turpin pour l'hiver

Tu ne dois pas le lire pour parler ainsi . La vraie merde c'est toi .

PSG : Pierre Ménès habille Clément Turpin pour l'hiver

Moi je me moque surtout des arbitres de la VAR . Ils sont faibles ,trouillards avec des couches dans la culotte,tellement qu'ils craignent ce prétentieux et incompétent d'arbitre . Pauvres mecs ,vous nous faites de la peine

Benzema à l'OL, le roi du mercato s'enflamme

Trop cher en salaire

OL : Une catastrophe annoncée en Espagne

On en peut pas casser son contrat pour faute grave ? Casser un écran de VAR n'est pas un motif suffisant ? À cause de cela, il a perdu toute valeur commerciale. Il me semble que ça se défend...

Monaco : Pogba et les supporters, déjà un clash

Ça y est à peine revenu il recommence à faire son show. Je déteste ce joueur

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3014932271215
2
O. Marseille
2914923351421
3
Lens
2813913221111
4
Rennes
241466224186
5
LOSC Lille
2313724271710
6
Monaco
231472526251
7
Strasbourg
221371524177
8
O. Lyonnais
211363418153
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
171445520191
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
15144372126-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11143291431-17
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
914239820-12

Loading