Stoppé à Metz, l’OM remercie son joker Radonjic

Dans : Ligue 1.

Stade Saint-Symphorien

Le FC Metz et l'Olympique de Marseille font match nul 1-1

But pour Metz : Nguette (40e)

But pour l'OM : Radonjic (70e)

Après six victoires consécutives en Ligue 1, l’Olympique de Marseille a été freiné à Metz (1-1) ce samedi lors de la 18e journée. Un résultat dont le club phocéen peut se satisfaire compte tenu de la physionomie de la rencontre.

L’Olympique de Marseille ne battra pas son record de huit victoires consécutives en championnat. Alors qu’ils visaient la passe de sept, les hommes d’André Villas-Boas se sont heurtés au FC Metz (1-1). Il faut dire que ce déplacement chez le barragiste ressemblait à un piège pour les Marseillais, moins séduisants que lors des dernières rencontres, à l’image de Payet dont la longue passe en retrait mettait Mandanda en grand danger. Résultat, le gardien frôlait le penalty et se blessait avant de laisser sa place à Pelé dès la 30e minute.

Un coup dur pour Marseille qui, hormis la reprise de Sanson déviée par le gardien Oukidja, ne se procurait pas d’occasions et s’exposait à une ouverture du score adverse. Illustration juste avant la pause avec le but de Nguette (1-0, 40e) qui devançait Kamara au premier poteau ! Cela commençait à devenir inquiétant pour l’équipe de Villas-Boas, qui lançait son joker Radonjic au retour des vestiaires. Dans un premier temps, on ne peut pas dire ce que ce coaching ait été payant. Metz aurait même pu faire le break grâce à son buteur Diallo, qui voyait son penalty sorti par Pelé (53e) ! Heureusement, car la faute de Sakai sur Nguette était litigieuse.

Radonjic, 4e but en 5 matchs

Après avoir évité le pire, l’OM poussait et se montrait enfin dangereux avec la frappe de Payet sur le poteau et le piqué de Benedetto non cadré. Et c’est finalement Radonjic (1-1, 70e), sur un centre de Germain, qui permettait à son équipe d’égaliser et de croire à la victoire. Le scénario aurait été beau si la tête de Germain n’avait pas été sauvée sur sa ligne par Gakpa ! L’OM doit donc se contenter d’un match nul qui permet à Lille de revenir à quatre longueurs au classement.