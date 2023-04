Stéphanie Frappart, arbitre anti-Auxerre, le ton monte

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Stéphanie Frappart arbitrera le match Auxerre-Lille ce samedi. Et c'est peu dire que du côté de l'AJA on n'est pas content de ce choix fait par ceux qui désignent les arbitres en Ligue 1, estimant que la seule femme qui arbitre dans l'élite a souvent la dent dure.

Comme chaque arbitre, Stéphanie Frappart a ses supporters et ses détracteurs, même si ce sont ces derniers qui font le plus de bruit. Et en Bourgogne, celle qui a été en décembre 2022 la première femme à officier lors d’un match du Mondial (Costa Rica-Allemagne) a encore moins de supporters. Il est vrai que lorsque Stéphane Frappart est au sifflet lors d’un match de l’AJ Auxerre, cela tourne fréquemment au vinaigre, avec en plus un bilan de onze défaites en douze matchs. Alors lorsque la commission de désignation des arbitres a confirmé que l’arbitre internationale serait là pour le match AJA-LOSC de ce samedi, les remarques ironiques sont tombées. Avec notamment un conseil donné par les supporters auxerrois, c’est de mise sur au moins un penalty pour Lille lors de ce match. Malgré cela, du côté des instances, on estime n’avoir de compte à rendre à personne lorsqu’il faut choisir les arbitres.

Stéphanie Frappart n'a rien contre Auxerre

Et merde.... Frappart pour arbitrer Auxerre Lille ...il manquait plus que ça 🤦🤦🤦🤦 #TeamAJA — Ju (@JuPoulet89) April 18, 2023

S’exprimant dans L’Equipe, Eric Borghini, qui préside la commission en question, renvoie les supporters auxerrois dans les tribunes. « On regarde depuis quand l'arbitre n'a pas dirigé les deux clubs, les classements des équipes et, à la 32e journée, nos meilleurs arbitres sont désignés sur les matches à fort enjeu. Ce ne sont pas les clubs ni les fans qui désignent les arbitres. Jamais un arbitre ne m'a dit: "La fois d'avant, ils m'en ont fait baver, ils vont voir ce qu'il va se passer!" Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de nouveau un incident. Des fois, des clubs ne nous portent pas chance, hein », explique le responsable, qui tient donc à démentir un quelconque contentieux entre Stéphanie Frappart et le club cher à Guy Roux.