SRFC-MHSC : Inarrêtable, Rennes grimpe sur le podium !

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

14e journée de Ligue 1 :

Roazhon Park.

Stade Rennais - Montpellier Hérault : 2-0.

Buts : Terrier (8e) et Majer (28e) pour Rennes.

Expulsion : Savanier (41e) pour le MHSC.

En venant tranquillement à bout du Montpellier Hérault ce samedi soir (2-0), le Stade Rennais s’est emparé de la deuxième place de la Ligue 1 derrière le PSG.

Deux petites semaines après sa grosse performance contre l’OL, le club breton voulait encore confirmer devant son public. Ce qui était chose faite, puisque dès le début de cette rencontre, Terrier permettait à son équipe de faire la course en tête en trompant Omlin après un centre de Traoré (1-0 à la 8e). Vingt minutes plus tard, Majer enfonçait déjà le clou d’une reprise de volée à bout portant suite à une remise de Laborde (2-0 à la 28e). Avant que le MHSC ne soit réduit à dix à cause de l’expulsion de Savanier pour une semelle sur Martin (41e). En supériorité numérique, le SRFC continuait de pousser en deuxième période, mais Laborde (61e, 63e, 71e) jouait de malchance. Pas un problème puisque Rennes s’imposait finalement sans trop de difficultés.

90+4' : C'est une victoire nette et sans bavure ce soir ! Bravo les gars, la bonne série continue ! 🤩#SRFCMHSC 2-0 pic.twitter.com/Vk1tgqGdgw — Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 20, 2021

Grâce à cette belle victoire contre un autre prétendant au Top 5, le groupe de Bruno Genesio s’empare provisoirement du fauteuil de dauphin du PSG, situé 12 longueurs devant. Invaincu depuis la mi-septembre, Rennes a un point d’avance sur Lens, qui jouera à Brest. De son côté, l’équipe d’Olivier Dall'Oglio, qui retombe un peu dans ses travers après deux bons résultats, pourrait chuter dans le ventre mou du championnat dimanche.