Sept clubs relégués, la DNCG tape fort

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Impitoyable avec les clubs professionnels sur leur santé financière, la DNCG en a déjà relégué sept depuis le début des examens mi-mai.

Chaque été, c’est la même chanson et les mêmes inquiétudes pour les clubs professionnels en France. Le passage de la DNCG est une formalité pour certaines écuries qui peuvent s’appuyer sur de solides actionnaires. Au contraire, cet examen face au gendarme financier du football français est une véritable torture et une source de stress totale pour les clubs les plus fragiles. L’Olympique Lyonnais peut en témoigner, la DNCG ayant prononcé à l’encontre des Gones une relégation administrative en Ligue 2, dans l’attente du résultat de l’appel le 10 juillet.

L'OL en Ligue 2, un étonnant coupable désigné https://t.co/oVTpknEJvK — Foot01.com (@Foot01_com) July 6, 2025

La situation de l’OL est très médiatisée mais le site Foot-National rappelle dans un édito que le club anciennement présidé par Jean-Michel Aulas puis par John Textor n’est pas le seul en France à avoir été sanctionné par la DNCG cet été. Ils sont au total sept clubs à avoir été relégués par l’instance financière. En Ligue 1, seul Lyon a connu cette sanction ultime mais à l’échelon inférieur, ils sont nombreux dans le même cas. L’AC Ajaccio a par exemple été relégué de la Ligue 2 au National tandis qu’en National, Martigues a carrément été exclu de tous les championnats nationaux.

7 clubs relégués par la DNCG à travers toutes les divisions

Même chose pour Bergerac et Nîmes au sein de la quatrième division. Marignane Gignac Côte-Bleue et Balagne ont eux été rétrogradés en National 3. Pour tous les clubs sanctionnés, l’objectif est maintenant de faire changer d’avis la DNCG lors de l’appel. Mais le temps est compté car les calendriers de Ligue 1 et de Ligue 2 sont déjà connus tandis que les clubs de N2 et de N3 ont jusqu’au 17 juillet au maximum pour s’inscrire auprès de la FFF pour la saison à venir. Autant dire que l’examen devant la DNCG provoque un vent de panique dans de nombreux clubs en France et pas seulement à l’OL. Même si, et c’est bien normal, le cas du mythique club lyonnais est de loin le plus médiatisé.