Secoué par Brest, le PSG remercie Donnarumma

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

7e journée de Ligue 1

Parc des Princes

Le Paris Saint-Germain bat le Stade Brestois 1-0

But pour le PSG : Neymar (30e)

Pas de festival offensif pour le Paris Saint-Germain ce samedi. Contre Brest à domicile, le champion de France a dû se contenter d’une courte victoire (1-0). Les Parisiens se sont pourtant procurés de nombreuses occasions franches en première période. Sans cesse pris dans la profondeur et sur leur côté droit, les Brestois ne parvenaient pas à neutraliser la MNM. Neymar pensait provoquer l’exclusion d’Hérelle, sauvé par la VAR qui signalait un hors-jeu.

Pas de quoi refroidir le Brésilien auteur de l’ouverture du score (1-0, 30e) sur un magnifique enchaînement ! Et le PSG aurait pu se mettre à l’abri rapidement si Messi et Mbappé ne s’étaient pas heurtés au gardien Bizot avant la pause. Brest restait ainsi dans la partie et malgré l’énième poteau touché par Messi au retour des vestiaires, les visiteurs équilibraient peu à peu les débats, jusqu’à pousser Kimpembe à concéder un penalty sur Fadiga !

Kimpembe aurait dû être exclu

Un penalty frappé par Slimani et détourné par Donnarumma (70e) ! Avec les sorties de Neymar et Mbappé, la domination restait brestoise jusqu’à la fin du match. Et Kimpembe échappait miraculeusement au carton rouge… Pas de conséquence pour le PSG, vainqueur et de nouveau leader de Ligue 1 avant d’aller défier le Maccabi Haïfa mercredi en Ligue des Champions.