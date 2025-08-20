RMC recrute une légende de l'OM

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Si la rentrée a déjà été faite pour la Ligue 1, ce n'est pas encore totalement le cas chez les médias. RMC a notamment annoncé l'arrivée d'un personnage bien connu du public français.

Cette saison, la Ligue 1 sera diffusée sur les antennes de Ligue 1+ et de BeIN Sports. Les deux médias ont bouclé rapidement leur casting pour l'événement. Mais ce n'est pas encore le cas de tous les médias. Chez RMC, on s'active pour compléter ses équipes. Le média veut continuer de proposer les meilleurs programmes possibles. Fort d'un énorme carnet d'adresses, RMC tente parfois le coup pour enrôler des personnages bien connus du football français. Ces dernières heures, le média français a d'ailleurs annoncé la venue de Jean-Pierre Papin.

Papin fier de rejoindre RMC

Ballon d'Or 1991 et légende de l'OM, JPP sera en effet présent lors du multiplex du dimanche après-midi, accompagné de Carine Galli. « De 17H à 19H30, il fera vivre les matchs du championnat offrant aux auditeurs son analyse éclairée », souligne le groupe. Sa grande première se fera très bientôt puisque Jean-Pierre Papin sera de la partie dès ce dimanche 24 août. A noter qu'en plus de sa présence lors du multiplex, l'ancien attaquant du Bayern Munich aura aussi la chance d'être présent dans Rothen s'enflamme du lundi au vendredi de 18h à 20h. Il sera aux côtés dans cette émission de Jérôme Rothen et Benoît Boutron. JPP n'a pas tardé à réagir à son arrivée chez RMC, indiquant : « Je suis très heureux de rejoindre la famille RMC à la rentrée ! C'est un grand honneur pour moi de partager ma passion pour le football avec les auditeurs. J'ai hâte de prendre les commandes du Multiplex du dimanche après-midi en compagnie de l'excellente Carine Galli. Je suis également ravi de retrouver l'équipe de Rothen s'enflamme pour débattre et échanger sur l'actualité du ballon rond. À très vite sur RMC ». A lui de jouer.