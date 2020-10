Renversé par Lorient, Reims n'y arrive toujours pas

Dans : Ligue 1.

7e journée de Ligue 1

Stade Auguste Delaune

Le FC Lorient bat le Stade de Reims 3-1

But pour Reims : Cassama (15e)

Buts pour Lorient : Hamel (61e), Wissa (65e, sp), Moffi (80e)

Expulsions pour Reims : Cassama (70e), Donis (90e)

Toujours pas de victoire pour le Stade de Reims cette saison en Ligue 1. Cette rencontre de la 7e journée avait pourtant bien débuté pour des Rémois dominateurs et récompensés par le but magnifique de Cassama (1-0, 15e), sur une frappe enroulée dans la lucarne ! A ce moment de la partie, Lorient n’était pas du tout dans son match mais parvenait à limiter la casse, le temps de se réveiller après la pause. On assistait en effet à un deuxième acte totalement différent et surtout cauchemardesque pour les locaux.

Déjà avertis par l’égalisation refusée pour un hors-jeu, les hommes de David Guion encaissaient quand même le but d’Hamel (1-1, 61e) dans la foulée ou presque. Puis quatre minutes plus tard, le gardien Rajkovic concédait un penalty conclu par l’attaquant Wissa (1-2, 65e). Pas encore de quoi tuer tout suspense, jusqu’à l’expulsion du premier buteur Cassama (70e) pour un tacle dangereux. Et comme pour mieux s’enfoncer, Reims encaissait une troisième réalisation signée Moffi (1-3, 80e) avant de disputer le temps additionnel à 9 contre 11 à cause de l’expulsion méritée de Donis (90e). Voilà ce que l’on appelle une deuxième période complètement ratée !