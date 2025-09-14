Roazhon Park Rennes

Rennes - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Ligue 114 sept. , 19:47
parAlexis Rose
4e journée de Ligue 1
La compo du Stade Rennais : Samba – Frankowski, Rouault, Jacquet, Ait Boudlal, Merlin – Rongier, Djaoui Cissé – Blas – Embolo, Lepaul.
La compo de l’OL : Descamps – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner – Tessmann, Morton – Karabec, Merah, Fofana – Tolisso.

Ligue 1

14 septembre 2025 à 20:45
Rennes
20:45
Olympique Lyonnais
Zidane arrive, un joueur de Deschamps l'annonce

PSG : En pleurs, Kimpembe fait ses adieux au Parc

Le PSG lésé, le résultat incompréhensible

OL : Fonseca a vu un énorme bug, c'est corrigé

Rennes - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Quand on voit Karabek en pointe et Merah sur un côté, on voit vraiment les manques du mercato et à quel point la saison pourra être compliquée en attendant des recrues ou des retours de blessures (Nuamah, Mangala)

Pluie de blessés, le PSG a-t-il fauté au mercato ?

sisi c'est bien lui, le castrofiore haha

Pluie de blessés, le PSG a-t-il fauté au mercato ?

Ce n est pas l abruti de la Castafiore ( oups Imperatore)

Pluie de blessés, le PSG a-t-il fauté au mercato ?

On l appelle Red69 donc a toi de reflechir POUR UNE FOIS

Pluie de blessés, le PSG a-t-il fauté au mercato ?

Une bonne prépa et les muscles bien reposés diminuent grandement les risques de blessure notamment lors des chocs violents, contrairement à la fatigue mentale et physique d'une saison marathon

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
O. Lyonnais
93300550
4
Monaco
94301385
5
Strasbourg
94301253
6
O. Marseille
64202594
7
Nice
64202055
8
Lens
64202055
9
Toulouse
64202-178
10
Paris
64202-279
11
Angers SCO
54121033
12
Rennes
43111-325
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading