Rennes-Nantes avancé au vendredi 18 avril

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Suite au décalage du match contre le PSG, le FC Nantes a obtenu que son déplacement à Rennes soit la première rencontre de la 30e journée afin qu'elle se déroule le vendredi.

Alors que l'on ne connaît pas encore le programme complet de la 30e journée de Ligue prévue pour le week-end du 18 au 20 avril, la LFP a d'ores et déjà fait savoir que la rencontre très attendue entre le Stade Rennais et le FC Nantes sera le match d'ouverture le vendredi 18 avril révèle Ouest-France. Il s'agit de permettre au club de Waldemar Kita d'avoir quatre jours pour préparer le match face au PSG, qui avait été décalé à la demande du club de la capitale au 22 avril. Les Canaris craignaient de voir jouer le 19 ou pire le 20 avril et donc d'enchaîner rapidement les matchs contre Rennes et Paris. Ce ne sera pas le cas.