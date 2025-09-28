Rennes-Lens, ce chouchou est perdu

Ce dimanche soir, le Stade Rennais reçoit le Racing club de Lens à 20 h 45 pour la fermeture de cette sixième journée de Ligue 1. Interrogé avant la rencontre, Benjamin Bourigeaud est tiraillé entre deux clubs importants pour lui.

Après avoir été accroché dans le derby face au FC Nantes la semaine passée (2-2), le Stade Rennais veut enclencher une dynamique en Ligue 1 . Les Bretons reçoivent le Racing Club de Lens ce dimanche soir. De son côté, le club artésien veut rester accroché au peloton de tête. Après une grosse victoire dans le derby du Nord, les Sang et Or ont le momentum. Symbole des deux clubs, Benjamin Bourigeaud s’est confié avant la rencontre sur son amour des deux maillots.

Je ne me l'interdis pas. Le Qatar n'est pas un choix de fin de carrière, car je n'estime pas être en fin de carrière. J'ai encore deux ans de contrat et on verra ce que l'avenir réserve. Je fais tout pour garder mon niveau, en travaillant énormément au quotidien. - Bourigeaud sur un potentiel retour en France à Ouest France

Bourigeaud ne sait pas choisir

Parti du Stade Rennais à l’été 2024 contre dix millions d’euros, Benjamin Bourigeaud s’est installé du côté du Qatar. À 31 ans, l’ancien capitaine du club breton a livré une interview à Ouest France avant la rencontre opposant Rennes à Lens. Formé chez les Artésiens, le Français ne sait pas quoi choisir. « Ça, c’est compliqué à dire ! J’ai toujours du mal à me positionner par rapport à ces deux clubs qui ont fait ma carrière. Rennes m’a adopté, j’ai adopté Rennes et Lens m’a préformé, formé, mené au monde pro, je lui dois tout ce qui m’est arrivé ensuite. Ce sera un match intense, je pense, entre deux équipes au coude à coude, qui ont pas mal de similitudes », explique-t-il. En fin de contrat en 2027, le Français n’a pas fermé la porte à un retour dans l’hexagone. Benjamin Bourigeaud devra-t-il encore choisir entre ses deux clubs, réponse dans deux ans.