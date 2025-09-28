Rennes-Lens, ce chouchou est perdu

Je ne me l'interdis pas. Le Qatar n'est pas un choix de fin de carrière, car je n'estime pas être en fin de carrière. J'ai encore deux ans de contrat et on verra ce que l'avenir réserve. Je fais tout pour garder mon niveau, en travaillant énormément au quotidien.- Bourigeaud sur un potentiel retour en France à Ouest France
Lille depuis le départ de David et zhegrova c'est plus trop ca
Haaaa ça delasse 🥱🥰😘
ca depend surtout du club ou tu joues .... la tout etait bon pour morton a lyon .. il manquait un recuperateur et on avait pas de budget .. Sans jouer peut etre personne ne sait qu'il est aussi bon ... Le milieu de liverpool c'est pas le milieu de fulham ...
Lille aurait mérité son nul ... Maitland s'est fait mangé sur chaque débordement... Niakhate très solide face à Giroud, bravo à lui ! Mais il manque clairement un pur 9 dans cette équipe ! J'ai trouvé Merah en deçà ... Mais quelle solidité, bravo à cette jeune équipe
Il faut tenir toute la saison,
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|8
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|6
|3
|1
|2
|4
|13
|9
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|7
|6
|2
|1
|3
|0
|11
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-2
|9
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|10
|13
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|7
|10
|7
|6
|2
|1
|3
|-5
|9
|14
|6
|6
|2
|0
|4
|-4
|4
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|6
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|5
|7
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
|3
|6
|2
|6
|0
|2
|4
|-8
|5
|13
Emblème du #StadeRennais, Benjamin Bourigeaud s’est confié avant le choc entre le #SRFC et Lens, “ses” deux clubs. Il évoque aussi l’évolution de Rennes, son choix de rejoindre le Qatar et sa nouvelle vie loin de France. Entretien à lire ici ⬇️ ouest-france.fr/sport/football…