Rennes et Lens, un 1-1 de plus de Ligue 1

Dans : Ligue 1.

1ère journée du Championnat de Ligue 1

Roazhon Park

Rennes et Lens : 1 à 1

Buts : Sulemana (14e) pour Rennes; Fofana (19e) pour Lens

Tout comme Monaco et Nantes ou bien encore Lyon et Brest, Rennes et Lens se sont séparés sur un score de 1-1 ce dimanche dans le cadre de la 1ère journée de Ligue 1.

Le Stade Rennais et le RC Lens s'étaient longtemps battus pour une place européenne la saison dernière, avec finalement l'avantage pour le club breton, et cette opposition dès la première journée du Championnat de Ligue 1 2021-2022 avait forcément un enjeu entre deux équipes qui ont des ambitions. Devant leurs supporters, les joueurs de Genesio ouvraient rapidement le score par un renfort de l'été, Sulemana (1-0, 14e), mais les Nordistes répondaient très vite puisque Fofana ramenait Lens à hauteur cinq minutes plus tard (1-1, 19e). Malgré une domination de plus en plus forte au fil des minutes, Rennes ne trouvait jamais la solution et devait se contenter de ce nul (1-1).