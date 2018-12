Rennes et Ben Arfa confirment, Guingamp s'enfonce

Dans : Ligue 1, Rennes, EAG, Dijon, ASC.

Avec seulement deux matches au menu de ce samedi de Ligue 1, il y a peu d'enseignements à tirer de cette soirée, même si le Stade Rennais et Amiens ont fait une très belle opération.

Trois jours après sa probante victoire à Lyon, pour le premier match de Julien Stéphan à ses commandes, le Stade Rennais a confirmé son retour en forme. En effet, malgré une belle résistance dijonnaise, le club breton s'est imposé 2 à 0 avec encore une fois un but signé Hatem Ben Arfa. Ce dernier, qui était délaissé par Sabri Lamouchi, donne tort à son ancien coach en marquant son deuxième but en deux matchs consécutifs. Grâce à ce résultat, et en attendant la suite de cette 17e journée, Rennes revient dans dans la première partie du classement.

Non loin de là, Guingamp a vécu une nouvelle soirée cauchemardesque. Les joueurs de Gourvennec ont été battus (1-2) à domicile par une équipe d'Amiens, qui était également dans le doute et pointait à la 19e place du classement avant cette rencontre. Pire encore, l'EAG a fini à 10, Thuram étant expulsé à l'ultime minute, l'attaquant guingampais, récidiviste, risquant de manquer encore quelques matches. Avec huit points de retard sur Amiens, et un calendrier compliqué d'ici la fin de l'année, les choses deviennent très dures pour Guingamp.