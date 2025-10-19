Roazhon Park Rennes

Rennes - Auxerre : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)

Ligue 119 oct. , 16:17
parHadrien Rivayrand
0
La composition de Rennes : Samba - Seidu, Jacquet, Rouault, Merlin - Camara, Rongier (c), Fofana, Blas - Embolo, Lepaul
La composition de Auxerre : Léon (c) - Casimir, Senaya, Sierralta, Akpa, Mensah - El Azzouzi, Osman, Danois, Namaso - Sinayoko
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_264758_0083
OL

Un joueur prêté par l'OL au coeur d'une polémique inédite

ICONSPORT_274232_0238
Ligue 1

L1 : Lens vient à bout du PFC et prend la 4e place

ICONSPORT_274051_0048
OM

Transfert à 30 millions, ce poids terrible pour l'OM

ICONSPORT_271030_0004
Premier League

Liverpool - Manchester United : Les compositions (17h30 sur Canal+)

Fil Info

17:00
Un joueur prêté par l'OL au coeur d'une polémique inédite
16:57
L1 : Lens vient à bout du PFC et prend la 4e place
16:30
Transfert à 30 millions, ce poids terrible pour l'OM
16:21
Liverpool - Manchester United : Les compositions (17h30 sur Canal+)
16:00
Le terrible week-end de l'arbitre de Leverkusen-PSG
15:30
OM : De Zerbi interrompt brutalement la fête à Marseille
15:00
OL : Corentin Tolisso dévoile son rêve absolu
14:32
Nico Paz et Côme mettent la Juve à terre

Derniers commentaires

OM : Les notes historiques de Greenwood, le nouveau JPP !

Assumes tes rdv ou de venir en visio ma petite Kenny RIRES

L1 : Lens vient à bout du PFC et prend la 4e place

Le Lens-OM de la semaine prochaine va valoir le détour Un match tres tres difficile qui nous attend apres celui au Portugal

OM : De Zerbi interrompt brutalement la fête à Marseille

Ta vie de cassos est a MOURRIR DE RIRE et tes comptes fake sont un trophée pour nous Surtout ceux des faux Marseillais RIRES

La chaîne Ligue 1+ accusée de cirer les pompes de l'OM et du PSG

ok le controleur de la bonne parole

La chaîne Ligue 1+ accusée de cirer les pompes de l'OM et du PSG

excuse moi mais j'ai rien d'un lyonnais. je fais juste remarquer q'en entendant gasset hier soir, j'avais l'impression que c'etait enrico macias qui parlait.... apres vous semblez bien agressif sur ce site, je vous laisse a vos invectives du coup, comme on peut rien dire sans se faire sauter dessus...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
Monaco
14842217134
7
LOSC Lille
11732214104
8
Nice
1183231214-2
9
Toulouse
1073131112-1
10
Paris
1083141315-2
11
Rennes
107241910-1
12
Brest
8722311110
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Nantes
6713357-2
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
27025516-11

Loading