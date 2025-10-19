Rennes - Auxerre : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)

Assumes tes rdv ou de venir en visio ma petite Kenny RIRES
Le Lens-OM de la semaine prochaine va valoir le détour Un match tres tres difficile qui nous attend apres celui au Portugal
Ta vie de cassos est a MOURRIR DE RIRE et tes comptes fake sont un trophée pour nous Surtout ceux des faux Marseillais RIRES
ok le controleur de la bonne parole
excuse moi mais j'ai rien d'un lyonnais. je fais juste remarquer q'en entendant gasset hier soir, j'avais l'impression que c'etait enrico macias qui parlait.... apres vous semblez bien agressif sur ce site, je vous laisse a vos invectives du coup, comme on peut rien dire sans se faire sauter dessus...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|8
|6
|0
|2
|21
|7
|14
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|12
|7
|5
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|8
|3
|1
|4
|13
|15
|-2
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
Sur le Match Center, découvrez le 𝗫𝗜 𝗥𝗼𝘂𝗴𝗲 𝗲𝘁 𝗡𝗼𝗶𝗿 aligné pour #SRFCAJA 👇
🔵 𝐋𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐨 𝐚𝐮𝐱𝐞𝐫𝐫𝐨𝐢𝐬𝐞 ⚪ Voici notre 1️⃣1️⃣ pour débuter cette rencontre ⚔️ #TeamAJA #SRFCAJA