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Rennes - Angers : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Ligue 111 avr. , 20:15
parMehdi Lunay
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29e journée de Ligue 1
Compo du Stade Rennais : Samba - Seidu, Ait Boudlal, Brassier, Merlin - Rongier, Camara, Al Tamari, Blas - Embolo, Lepaul
Compo d'Angers SCO : Koffi - Louër, Camara, Lefort, Ekomié - Belkebla, Van den Boomen - Mouton, Raolisoa, Sbaï - Machine
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
O. Marseille
52291649583820
4
LOSC Lille
50281558453411
5
Monaco
49291541050437
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332896132437-13
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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