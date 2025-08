Rami, Diawara, Hoarau, Ligue 1+ jure de nous faire rire

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

L'arrivée de Ligue 1+ se finalise, et après les programmes, les diffusions et les équipes, tout se met en place pour essayer de convaincre le public français qui a boudé le championnat ces dernières années.

Dans deux semaines, la nouvelle chaine de la Ligue 1 se lancera et il s’agit d’un nouveau virage pour le football français à la télévision. Un de plus après les rebondissements de ces dernières années. Cette fois-ci au moins, avec l’internationalisation du contenu et de la diffusion par la LFP, il n’ya aura pas de souci de paiement des échéances ou de renouvellement d’appel d’offres. L’important sera de produit un contenu qui met en valeur la Ligue 1 et redonne goût aux suiveurs de s’abonner pour ne pas que le championnat de France tombe dans l’oubli, entre prix trop élevé et abonnement trop complexe.

Pour sa grande première, Ligue 1+ fait monter la sauce sur les réseaux par des publicités bien ciblés. Son casting en dit aussi long sur son envie de toucher tous les publics, et notamment les jeunes qui passent plus de temps sur les streams qu’à regarder des matchs de Ligue 1. Adil Rami fait les deux, et il sera l’une des vedettes de la nouvelle chaine. Le champion du monde sera surtout là pour donner son avis dans des magazines au cours du week-end, avec toujours le bon mot. Un peu de légèreté que vont aussi essayer de donner des hommes de terrain d’un nouveau genre, avec Guillaume Hoarau et Souleymane Diawara.

Directeur éditorial de cette nouvelle chaine, l’ancien de L’Equipe Jérome Cazadieu (au centre sur la photo) assume totalement ce côté plus tranchant de Ligue 1+. « On souhaite retrouver un esprit de spontanéité et un peu drôle. Avec leur caractère, on sait qu’ils vont être aussi bien capables de se mélanger avec le public, d’interroger un joueur tout juste remplacé ou de monter dans une tribune pour aller parler avec un président de club », a souligné le directeur marketing de LFP Média, qui rêve de voir sa chaine proposer un contenu sérieux, de qualité mais avec un ton parfois plus léger, sans que le contenu n’en pâtisse si possible.