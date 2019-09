Racisme anti-blanc : Pierre Ménès lance une polémique XXL !

Dans : Ligue 1, Info.

Si les récents propos de Lilian Thuram sur le racisme ont fait du bruit, et pas uniquement dans le monde du football, nul doute que ceux de Pierre Ménès sur CNews vont également déclencher une polémique assez énorme. Invité sur la chaîne d'information du groupe Canal+ afin de débattre sur les déclaration du champion du monde 98, le consultant de la chaîne cryptée a fait savoir que selon lui s'il existait du racisme dans le foot en France, c'était surtout contre les blancs. Et Pierre Ménès de citer le cas de son fils, qui selon lui aurait été écoeuré du foot en raison de l'existence de ce racisme.

« Le problème en France, du moins dans le foot, c’est la racisme anti-blanc. J’invite les gens à prendre leur voiture et aller faire le tour des matches en région parisienne le week-end. Cela m’arrive car il y a quelques jeunes qui me demandent des conseils et que je vais voir assez souvent. Et bien allez voir ces matchs et comptez les blancs sur le terrain. A la limite, il n'y a que le gardien et l'arrière droit (...) Je vais vous donner un exemple très précis, celui de mon fils que j’ai essayé de mettre au foot, même s’il n’avait aucun talent, mais j’ai essayé évidemment. Il y est allé et au bout de deux fois, il m’a dit : « Papa, je n’y vais plus ». Je lui ai demandé pourquoi, il m’a répondu : « on ne me parle pas, on ne me dit pas bonjour, on ne me passe pas la balle et on ne prend pas la douche avec moi », a expliqué Pierre Ménès. Des propos sans détour qui risquent de faire du bruit.