PSG-OM : Sans égal, le Classique fait de la L1 un grand championnat

Dans : Ligue 1, PSG, OM.

Le choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille est-il toujours aussi attrayant ?

Le doute est permis compte tenu de l’écart grandissant entre les deux rivaux. Surtout après les déclarations de l’entraîneur marseillais André Villas-Boas la semaine dernière. Pourtant, certains considèrent encore le Classique comme la plus grande affiche du football français. Selon le journaliste Geoffroy Garétier, cette confrontation apporte même de la crédibilité à la Ligue 1.

« Pourquoi le Classique ? Car ce qui caractérise un grand championnat, c’est une grande rivalité, a expliqué notre confrère de Canal+. Un Clasico pour chaque pays : le Barça-Real en Espagne, le Juventus-Inter en Italie, Man United-Liverpool en Angleterre, Benfica-Porto et Ajax-Feyonoord… Deux grandes équipes, deux grandes villes évidemment, qui incarnent tout un pays. En France, il y en a eu des rivalités au cours du passé mais elles n’ont jamais vraiment duré. »

Le seul choc qui perdure

« Il y a eu le Nantes-Bordeaux des années 60, le Saint-Étienne-Nantes des années 70 ou le Marseille-Bordeaux des années 80. Mais cela n’a pas duré, c’est ça le problème, a-t-il souligné, avant de revenir sur l’origine du Classique. L’idée d'en faire la grande affiche du football français vient de Tapie qui dit : "tout seul au sommet on se fait chier" et de Canal qui, à l’époque, venait de reprendre le PSG. Cela avait du sens puisque ce sont les deux villes les plus peuplées de France et Paris représente le pouvoir, Marseille la rébellion. »

« Il y a donc une opposition et les germes pour faire un grand Classique. Et force est de constater que, malgré tout, cela a marché puisque cela dure depuis 30 ans. Aucune rivalité n’a duré ainsi dans le football français. Ce sont les deux seuls clubs français à avoir gagné une Coupe d’Europe, a rappelé le spécialiste. Ce sont les deux clubs les plus populaires du pays et c’est la plus grosse audience en Ligue 1. » Reste à savoir s’il s’agit toujours du match le plus attendu niveau qualité…