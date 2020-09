PSG-OM : Racisme, crachat, de nouvelles images compromettantes ?

Dans : Ligue 1.

L’incroyable fin de match entre le PSG et l’OM va donner du travail pendant des semaines à la commission de discipline, qui avait débuté la saison de manière plutôt tranquille.

Mais là, six cartons rouges ont été distribués au même moment, tandis qu’Angel Di Maria est soupçonné d’avoir craché à la figure d’Alvaro, et que le défenseur marseillais est lui accusé d’avoir proféré des insultes racistes à l’encontre de Neymar. Autant dire que la LFP va devoir faire la lumière sur tout ça, en se basant sur les scènes qui ont eu lieu, les rapports de l’arbitre, les témoignages mais aussi les images de la télévision. Et pour un match comme PSG-OM, les caméras sont extrêmement nombreuses. Si un rapide tour a été effectué pendant les évènements, tout a ensuite été passé au crible par Téléfoot, le diffuseur de la rencontre.

Et selon RMC, il n’est pas interdit qu’il y ait quelques nouvelles informations prochainement. « Le diffuseur se réserve la possibilité de mettre à la disponibilité de nouvelles images sur ce qu’il s’est passé dimanche soir », a ainsi lancé la radio sportive, qui laisse entrevoir des éléments nouveaux pour aider chacun à se faire une idée de ce qu’il s’est réellement passé. Pour le moment, d’après les premières informations issues du rapport de l’arbitre, rien n’a été notifié sur un éventuel crachat de Di Maria, ou sur des insultes racistes entendues sur le terrain. L’arbitre, très critiqué après sa prestation, ne peut néanmoins pas tout voir et tout entendre sur le terrain, surtout dans un match aussi heurté et où le Français n’était clairement pas la langue utilisée sur le terrain. Reste à savoir si de nouvelles images permettront d’y voir plus clair.