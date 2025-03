PSG-OM ‍: Pascal Dupraz est en colère

Dans : Ligue 1.

Par Quentin Mallet

Le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille s’affrontent ce dimanche en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Un Classique qui, comme d’habitude, se fera sans les supporters phocéens. Un état de fait complètement affligeant selon Pascal Dupraz.

Ce dimanche 16 mars, le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille ferment la marche de la 26e journée de Ligue 1. Ce classique du championnat de France se fera, comme d’habitude, que ce soit au Parc des Princes ou au Vélodrome, sans les supporters du club visiteur. En conséquence, le club phocéen devra faire dans un antre 100% parisien. L’absence de fans de l’écurie adverse ouvre de plus en plus un débat sur la capacité des autorités à gérer des situations comme celle-ci. Pour Pascal Dupraz, le fait que le football français ne soit pas en mesure de contenir les supporters marseillais à Paris est affligeant.

Pas de supporters de l’OM à Paris, Dupraz s’agace

⚡️ Dupraz: "Qu'on ne soit pas capable de gérer les déplacements des supporters adversaires est affligeant. Le foot français est catastrophique de ce point de vue là. Selon moi, la seule équipe qui peut battre le PSG cette année, c'est l'OM. Ils sont très à l'aise à l'extérieur" pic.twitter.com/bFx0C6dQfz — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) March 16, 2025

« Le fait qu’il n’y ait pas de supporters marseillais, que les fans ne puissent pas être présents... franchement. Qu’on ne soit pas capable de gérer ces supporters est affligeant. Le football français est catastrophique de ce point de vue là. Les supporters ne peuvent jamais se déplacer. Si tu penses qu’un seul supporter ou joueur marseillais n’a pas conscience que s’il bat le Paris Saint-Germain, ils seraient les premiers cette saison, tu te méprends. Ça veut dire que tu n’as pas saisi l’antagonisme. Le rapport ? Ça, c'est du piment ! Le PSG pourrait être battu cette année, pourquoi pas par l’OM ? », a lancé Pascal Dupraz dans l’émission « Les Grandes Gueules du Sport » diffusée sur les ondes de RMC. L’ancien entraineur d’Évian, Toulouse ou Saint-Etienne, n’a pas hésité à critiquer ouvertement la tristesse de disputer des rencontres sans les supporters des deux camps.