PSG-OM : Paris est déjà qualifié pour la Ligue des champions !

Dans : Ligue 1.

Par Nicolas Issner

En s'adjugeant le Clasico ce dimanche, le Paris Saint-Germain a fait coup double. Le club de la capitale est officiellement qualifié en Ligue des champions et n'est plus qu'à un petit pas de son dixième sacre en Ligue 1.

La saison du Paris Saint-Germain est officiellement terminée...ou presque. Déjà très longue depuis l'élimination du PSG dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions à Madrid début mars, cette saison est désormais officiellement ponctuée d'une qualification en C1 pour la saison prochaine grâce aux trois points glanés contre le rival marseillais ce dimanche. Avec 74 points en poche après ces 32 journées de Ligue 1, le PSG a 20 points d'avance de Nice, quatrième, et qui ne peut plus rattraper la bande de Léo Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Une bonne chose de faite pour la propriété de Qatar Sports Investments qui va disputer une onzième campagne consécutive de C1, un record pour le club qui n'avait participé qu'à deux éditions de la C1 entre 2000 et 2011, date d'arrivée des Qataris.

Paris puissance 10

With his goal, Kylian Mbappé has now equalized Zlatan Ibrahimovic as the top scorer against Marseille in Ligue one, both with 7 goals.



Both players appeared in these difficult matches in #LeClassique. #PSGOM pic.twitter.com/j8i2dQNywR — Reyi (@Reinaldodcg9) April 17, 2022

Qu'elle est loin cette soirée à Gerland en 2013 où Zlatan Ibrahimovic, Javier Pastore, Maxwell ou encore Thiago Motta rapportaient le premier titre de champion de France sous pavillon qatari, le troisième sacre de l'histoire du club. Depuis, Paris a greffé le championnat de sa patte et fonce indéniablement vers un dixième titre. Si Kylian Mbappé et Neymar ont permis à Paris de l'emporter (2-1) ce dimanche sur l'OM, ils ont grandement contribué à l'évolution du palmarès parisien devenu numéro un en France avec 34 trophées. Paris rejoindrait l'ASSE et ses 10 couronnes nationales. Mercredi prochain, c'est à Angers que la formation de Mauricio Pochettino pourra être sacrée en cas de victoire et de contre-performance marseillaise. Ironie du sort, le tacticien argentin obtiendrait son premier titre de champion après l'échec de la saison passée face au LOSC. C'était également à Angers que Lille était devenu champion la saison dernière, mais c'était lors de l'ultime journée.