PSG-OM : Mbappé-Neymar contre Payet-Thauvin, l'incroyable duel

Dans : Ligue 1.

Malgré la crise du Covid-19, la vente de maillots de foot n’a pas vraiment faibli en 2020, et notamment grâce au Paris Saint-Germain et à l’Olympique de Marseille.

Maintenant que le chapitre 2021 est ouvert, il est encore temps de dresser les bilans de l’année écoulée. Concernant la vente de maillots, la demande a toujours été présente. En effet, selon Foot.fr, le deuxième semestre 2020 a particulièrement été fructueux. Et pour cela, la boutique en ligne peut surtout remercier le PSG. Toujours en tête du classement des meilleures ventes, comme l’année passée, le club de la capitale française est porté par le duo Neymar - Kylian Mbappé. Avec son statut de finaliste de la Ligue des Champions, Paris domine donc tous ses rivaux. Mais derrière, l’OM pousse et revient fort. Au deuxième rang, le club marseillais, de retour en C1 après sept années d'absence, a fait vendre beaucoup de tuniques à travers la France, grâce à Dimitri Payet et à Florian Thauvin, les deux joueurs les plus floqués.

Après ce duo français, la hiérarchie a été bousculée. Vu que c’est Liverpool qui complète le podium, juste devant la Juventus de Cristiano Rolando et le FC Barcelone de Lionel Messi. Toujours sixième, le Real Madrid est désormais talonné par le Bayern Munich, champion d’Europe en titre depuis sa victoire contre le PSG à Lisbonne. Descendu de deux rangs, Manchester City est huitième, juste devant l’Olympique Lyonnais. Grâce à son joli parcours en Coupe d'Europe, avec une demie lors du Final 8, et à son retour au top en Ligue 1, avec un statut de leader à la trêve, le club rhodanien effectue son retour dans le Top 10, comme Arsenal. Autant dire que l’année 2020 n’a pas été pourrie pour tout le monde.