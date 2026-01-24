PSG-OM : La demande choc des supporters parisiens

Le 8 février prochain, le PSG accueillera l’OM dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Un match qui se déroulera sans les supporters marseillais, lesquels ont été interdits de déplacement.

Comme les supporters du Paris Saint-Germain au match aller, ceux de l’Olympique de Marseille ont été interdits de déplacement au Parc des Princes pour le choc de la 21e journée de Ligue 1 entre les deux rivaux historiques du championnat de France le 8 février prochain. Les Classiques sans supporters visiteurs sont devenus une habitude en France mais le Collectif Ultra Paris refuse de l'accepter. Dans un communiqué publié ce samedi, le collectif de supporters du PSG demandent aux autorités de rendre possible la venue des fans de l’OM pour ce match dans quinze jours.

« Malgré l’interdiction de déplacement qui a frappé les supporters parisiens au match aller et par le passé, nous défendons le principe de liberté de supporter son club partout où il joue. Les Classiques doivent redevenir de véritables chocs, joués dans un cadre organisé, encadré et dans le dialogue avec les supporters des deux camps » écrit le CUP dans son communiqué avant de poursuivre.

Le CUP interpelle les autorités

« Il est encore possible de démontrer qu’en France, il existe une culture de l’organisation, de l’anticipation et du dialogue, plutôt qu’une politique systématique de l’interdiction » précisent les supporters du Paris Saint-Germain, qui concluent en ajoutant que « la situation actuelle fait de la France une exception incompréhensible. Il n’est pas trop tard pour agir ». Un communiqué qui fera sans doute réagir positivement du côté de Marseille, où l’on ne s’attendait certainement pas à une telle prise de position de la part du Collectif Ultra Paris. Reste maintenant à voir si cette main tendue par les supporters parisiens à ceux de l’OM permettra de faire changer d’avis les autorités. On peut en douter.