PSG-OM : Di Meco mouille la mère de Clément Turpin dans l'histoire

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Plusieurs décisions arbitrales de Clément Turpin ont animé le classique entre le PSG et l’OM, dimanche soir au Parc des Princes.

Dans un match plutôt équilibré malgré de franches occasions en faveur du Paris Saint-Germain dimanche soir contre l’Olympique de Marseille, l’arbitrage de Clément Turpin a animé les réseaux sociaux. L’arbitre du choc de la onzième journée a d’abord décidé de ne pas siffler penalty pour l’OM malgré une main de Nordi Mukiele en début de seconde période. Plus tard dans le match, Clément Turpin a fait le choix d’expulser directement Samuel Gigot pour un tacle très appuyé sur Neymar sans avoir recours à l’assistance vidéo. Des décisions qui font polémique dans le camp de l’OM alors que plus tôt dans la journée, le choc de la Premier League entre Manchester City et Liverpool avait mis en avant un arbitrage totalement différent avec très peu d’interventions de la part de l’arbitre en Premier League. Un laxisme qui a aussi fait hurler en Angleterre, Jurgen Klopp se faisant expulser du match en voyant Salah subir des coups grossiers sans le moindre coup-franc sifflé. Dans les colonnes du Parisien, Eric Di Meco n’a pas manqué de comparer les deux championnats en dézinguant totalement Clément Turpin.

Di Meco critique sévèrement Turpin après PSG-OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

« J’ai regardé cet après-midi Liverpool-Manchester City. Il s’agissait d’un match avec du rythme, une intensité et un engagement assez incroyables. Et l’arbitre n’intervenait jamais. Les nôtres nous tuent les matchs, comme lors de ce Clasico à force de siffler. Sur cette action, Neymar, on le connaît. Il est très malin. Il anticipe la faute et en rajoute. Plein d’arbitres tombent dans le panneau. Je ne comprends pas la non-intervention de la VAR. Elle doit dire : « Il y a coup franc et jaune », point barre. La maman de M. Turpin a dû éteindre la télé pour éviter à son fils de regarder le sommet de la Premier League et de faire des cauchemars ! S’il le regarde, je peux vous assurer, il ne dort pas la nuit » a commenté Eric Di Meco, pour qui l’arbitrage en France n’aide clairement pas le spectacle et ce classique entre l’OM et le PSG le prouve même si pour une partie des observateurs, le carton rouge reçu par Samuel Gigot pour son gros tacle sur Neymar ne souffre d’aucune contestation.