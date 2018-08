PSG, OL, OM… Les énormes écarts entre les budgets de L1

Dans : Ligue 1, PSG, OL, OM.

Avant même le début de la saison, le Paris Saint-Germain écrase déjà la concurrence. Du moins en ce qui concerne les budgets.

Pour cet exercice 2018-2019, le club de la capitale a prévu une enveloppe inférieure par rapport à la saison dernière (-20 M€). Mais cela ne l’empêche pas de surclasser tous les autres pensionnaires de Ligue 1. Le champion de France, avec son budget estimé à 520 M€, se situe très loin devant les 285 M€ prévus par l’Olympique Lyonnais, qui enregistre pourtant une hausse de 40 M€. Cela permet tout de même au club rhodanien de distancer l’Olympique de Marseille (150 M€). Tandis que l’AS Monaco (200 M€) se place entre les deux rivaux pour compléter un quatuor attendu.

Pas de surprise non plus chez l’autre groupe des poursuivants. Tout en bas, on retrouve l’OGC Nice et son budget à 50 M€ et l’on remonte jusqu’aux 90 M€ du LOSC, qui garde les mêmes ambitions malgré ses récentes difficultés, et qui reste devant l’AS Saint-Etienne (74 M€) et Bordeaux (70 M€). Vous l’aurez remarqué, les écarts avec le PSG notamment sont déjà énormes ! Et ce ne rien comparé aux budgets des plus petites écuries. A commencer par le promu Nîmes dont le portefeuille atteint seulement 20 M€, soit 26 fois moins que celui des Parisiens...

Les budgets de Ligue 1 selon Le Figaro :

PSG (520 M€)

OL (285 M€)

Monaco (200 M€)

OM (150 M€)

Lille (90 M€)

Saint-Etienne (74 M€)

Bordeaux (70 M€)

Rennes (68 M€)

Nantes (60 M€)

Nice (50 M€)

Montpellier (41 M€)

Reims (40 M€)

Strasbourg (37 M€)

Toulouse (35 M€)

Dijon (35 M€)

Amiens (35 M€)

Caen (34 M€)

Guingamp (30 M€)

Angers (30 M€)

Nîmes (20 M€)