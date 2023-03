PSG - OL : François Letexier arbitrera le choc de la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Après la trêve internationale, la Ligue 1 reprend ses droits avec un choc entre le PSG et l'OL pour la 29e journée du championnat le dimanche 2 avril (20h45). François Letexier sera l'arbitre de cette rencontre décisive pour les deux équipes.

Arbitre durant le match aller où le PSG s'est imposé à Lyon (0-1), François Letexier sera encore une fois au coup de sifflet pour ce choc. L'arbitre de 33 ans a déjà officié à trois reprises pour l'OL cette saison avec la défaite contre Paris ainsi que les déplacements à l'OM (défaite 1-0) et la victoire à Troyes (1-3). De son côté, Paris a perdu contre Marseille en Coupe de France avec Letexier. Hamid Guenaoui et Stéphane Bré officieront à la VAR tandis que Letexier sera supplié par Pierre Gaillouste comme quatrième arbitre. Mehdi Rahmouni et Thomas Luczynski seront les juges de ligne. L'OL, dixième de la Ligue 1 doit absolument renverser le PSG tandis que la formation parisienne peut conforter sa place de leader.