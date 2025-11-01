Ligue 1

PSG - Nice : Les compos (17h sur Beinsports)

01 nov.
parClaude Dautel
14
Compo du Paris Saint-Germain
Chevalier, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Neves, Zaïre-Emery, Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola
Compo de l'OGC Nice
Diouf, Mendy, Bah, Oppong, Bard, Gouveia, Boudaoui, Louchet, Abdi, Sanson, Jansson
14
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

