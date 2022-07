PSG - Nantes : A quelle heure et sur quelle chaine ?

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Le premier match de la saison opposera comme d’habitude le champion de France au vainqueur de la Coupe de France.

Cela signifie que le PSG va affronter le FC Nantes, dans une affiche qui promet beaucoup par son intensité. La saison passée, les Parisiens avaient perdus le Trophée des Champions face à Lille. Comme en 2021, la rencontre se déroulera en Israël, au Stade Bloomberg de Tel-Aviv.

🔥 J-2 avant le Trophée des champions !



Qui du @PSG_inside ou du @FCNantes décrochera la 46e édition ? Réponse dimanche dès 19H30, en direct et en exclusivité sur #PrimeVideo. #Ligue1UberEats #PSGFCN pic.twitter.com/5DIASMV0Gp — Prime Video Sport France (@PVSportFR) July 29, 2022

Le match aura lieu ce dimanche 31 juillet à 20h00 locales, ce qui signifie 21h00 en France. Le détenteur des droits pour cette rencontre est Amazon, et le match ne sera disponible sur la plateforme américaine, qui détient 80 % des droits du championnat de France. Amazon animera la rencontre avec ses équipes sur place, pour lancer la saison de football avec une prise d’antenne dès 19h30, soit 1h30 avant le coup d’envoi.

La décla du coach

Christophe Galtier, entraineur du PSG : « Gagner. C'est un trophée, on en a beaucoup parlé en début de saison. Tout le monde est concentré sur la Ligue des Champions mais il faut d'abord mettre tout en œuvre pour gagner les trois trophées nationaux. L'an dernier on n'a pas réussi à l'emporter. Je ne sais pas si on doit chercher à convaincre. Mieux on joue, plus on aura de chances de l'emporter. Au Japon, on a vu des choses intéressantes, il y a eu des choses à corriger mais le plus important c'est de gagner »