PSG : Messi acclamé à Reims, le public en mode footix

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Alors que certains dirigeants de Reims avaient demandé à leurs supporters de réserver un bel accueil à Lionel Messi pour sa première en Ligue 1, le public champenois a répondu présent. Dès la 57e minute de jeu, lors du départ à l'échauffement de la légende du Barça, de nombreux applaudissements sont effectivement descendus des tribunes de Delaune.

Lionel Messi à l’échauffement, clameur dans le stade #SDRPSG pic.twitter.com/iAkfRjFkxH — Al (@apereira__) August 29, 2021

Une simple mise en bouche avant la véritable entrée en jeu de Messi à la place de son ami Neymar (66e). Puisque pour ses grands débuts en Ligue 1 sous le maillot du PSG, l'international argentin a été acclamé par les ultras parisiens, mais aussi et surtout par le public adverse... Des faits et gestes qui font dire à certains suiveurs de la L1 que Reims a un public de footix. Mais cela montre surtout que Messi est bien plus qu'un joueur. Les fans de Reims ont donc préféré se dire qu'ils avaient eu la chance de voir jouer l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, même si ce n'est pas pour leur équipe.

🚨Messi makes his PSG debut 🚨 pic.twitter.com/tc9DFffluT — ESPN FC (@ESPNFC) August 29, 2021