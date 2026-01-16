ICONSPORT_282550_0004
Parc des Princes

PSG - LOSC : les compos (21h sur beIN Sports 1)

Ligue 116 janv. , 20:17
parMehdi Lunay
2
Compo du Paris Saint-Germain : Chevalier - Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes - Ruiz, Mayulu, Vitinha - Kvaratskhelia, Dembélé, Doué
Compo du LOSC Lille : Ozer - Santos, Ngoy, Mandi, Perraud - Bouaddi, Bentaleb - Haraldsson, Mukau, E.Mbappé - Giroud
2
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23187292833-5
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
22185762330-7
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

