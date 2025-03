Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

L’écart de niveau est terrifiant entre le PSG et Lille ce samedi soir. A quelques jours de leur rendez-vous contre Liverpool, les hommes de Luis Enrique ne font pas dans le détail face à ceux de Bruno Genesio.

4-0 en quarante minutes, le Paris Saint-Germain n’est pas là pour rigoler ce samedi au Parc des Princes face au LOSC, à quatre jours du match face à Liverpool en Ligue des Champions. L’addition est déjà salée pour les Dogues avec les buts de Barcola, Marquinhos, Dembélé et Doué. Mais au-delà du score, c’est l’écart colossal de niveau entre les deux équipes qui interpelle. Malgré son statut de club qualifié en 8e de finale de la Ligue des Champions, Lille ne fait pas du tout le poids et se fait littéralement rouler dessus par un PSG irrésistible. Mais une telle différence de niveau entre les deux représentants de la France en Europe n’est pas vraiment une bonne nouvelle selon le journaliste Hanif Ben Berkane. « La faiblesse de Lille, 5e de Ligue 1, face au PSG c’est vraiment dramatique. Encore plus étonnant du stade : Bruno Genesio n’est pas sorti une seule fois de son banc depuis le début du match. Il commence seulement à donner des consignes aux joueurs après le 3-0 » a publié notre confrère sur son compte X.

D’autres préfèrent mettre en avant le niveau XXL de ce Paris SG sur un nuage, à l’instar de Mohamed Faiz. « Désiré Doué c’est une DINGUERIE le niveau depuis quelques semaines c’est quoi de but de malade mental là ? Le dernier qui a frappé aussi fort dans la cage du Parc c’est Zlatan, nan 4-0 de cette manière c’est ahurissant ». Thomas Bonnavent de Winamax est lui aussi bluffé, et attend avec une grande impatience le rendez-vous de mercredi face à Liverpool. « J’ai vraiment vraiment hâte d’être mercredi soir et me poser devant ce PSG - Liverpool. Parce que la dynamique de jeu des Parisiens est tellement impressionnante que je veux la voir évoluer contre ces Reds ». Un rendez-vous pour lequel Luis Enrique serait d’ailleurs bien inspiré de faire reposer des joueurs dès la mi-temps de ce PSG-Lille déjà bouclé selon Romain Gollet-Gaudin. « À la pause, Luis Enrique doit faire reposer certains cadres juste avant Liverpool » a-t-il publié. Peu importe ses choix, le coach espagnol devrait échapper à toute critique ce samedi soir au vu de la performance majuscule de son équipe.