PSG - Lens : Quelle chaîne et quelle heure regarder le match ?

Le PSG sera champion de France s'il gagne ou fait match nul contre le RC Lens ce samedi soir au Parc des Princes. Un match que les supporters parisiens ne voudront pas rater.

Quelle heure pour regarder PSG - Lens ?

À l’issue de la 34e journée de Ligue 1, la course au titre pourrait être définitivement pliée. Puisqu’en cas de victoire ou de nul, le PSG sera assuré de terminer en tête du championnat à la fin du mois de mai. Autant dire que le PSG ne veut pas passer à côté de cette occasion face à Lens. Un match qui se jouera ce samedi 23 avril à 21 heures au Parc des Princes. Cette rencontre sera arbitrée par Amaury Delerue.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Lens ?

Comme chaque match du samedi soir, ce PSG-RCL sera diffusé sur Canal+ Décalé. Les commentaires seront assurés par PaulTchoukriel et Habib Beye, alors que que Laurent Paganelli sera en bord terrain.

Les compos probables de PSG - Lens :

Très convaincant durant ce mois d’avril, avec quatre victoires de rang en L1, le club de la capitale française va tenter de faire un sans-faute d’ici au coup de sifflet final de cette saison mitigée. Pour cela, il faudra dominer Lens avec des absents, sachant que Mauricio Pochettino devra composer sans Draxler, Diallo, Icardi, Michut ou Paredes.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat - Danilo, Wijnaldum, Gueye - Messi, Mbappé, Neymar.

Encore en vie dans la course à l’Europe, avec une septième place à seulement trois longueurs du podium après trois succès de suite, Lens peut rêver en grand durant ce sprint final. Mais pour rester aux abords du Top 5, le Racing va devoir faire un bon résultat à Paris. Ce qui n’est jamais facile, surtout que Franck Haise sera privé de Berg.

La compo probable de Lens : Farinez - Gradit, Danso, Wooh - Clauss, Doucouré, Fofana, Frankowski - Pereira Da Costa - Sotoca, Kalimuendo.

Les déclas :

Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG : « Les supporters sont une partie importante du club, ça a été le cas durant toute l’histoire du club. Et cela bénéficie à tout le monde ! Gagner un titre national, c’est quelque chose qui a de la valeur. Il ne faut pas sous-estimer la valeur d’un championnat. Après on espère que les supporters pourront être là et fêter avec nous le titre et pourront faire une parenthèse par rapport à la situation qui existe, que les critiques soient constructives et que le club prenne les décisions. J’espère qu’ils pourront être avec nous, qu’on obtiendra le titre et qu’on pourra le fêter avec nos supporters. On parle de remporter le titre, mais on a beaucoup de respect pour Lens qui a beaucoup de qualité et qui est en forme. C’est une équipe athlétique, très bien organisée. On sait qu’on aura un match très difficile. On sera obligé d’être concentré, focalisé. Ce sera un match de qualité et très difficile ».

Franck Haise, entraîneur du RC Lens : " La course à l'Europe ? Tant mieux ! Ça fait trois de suite, quatre victoires en cinq matchs, 26 points sur la phase retour, on va aller jouer avec beaucoup d 'appétit en essayant de faire ncore mieux en termes de points. Je ne sais pas ce que seront les cinq derniers matchs, mais ce que je sais, c'est que j'ai une équipe prête à aller au combat pour ! "