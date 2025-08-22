PSG-Angers ‍: L'arbitre cède sa place après 20 minutes

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Les joueurs ne sont pas les seuls à souffrir physiquement du début de saison. Arbitre principal de PSG-Angers, M.Hakim Ben El Hadj a du quitter la pelouse du Parc au bout de 20 minutes. Il était touché à la cuisse (une déchirure selon Guillaume Hoarau de Ligue1+). Le quatrième arbitre Mickael Leleu a pris sa place. On en saura rapidement plus sur les raisons du changement puisque M.Ben El Hadj a été équipé d'un micro avant le coup d'envoi.