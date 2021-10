PSG-Angers : Amazon régale ses abonnés, Thierry Henry promu !

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Thierry Henry sera aux commentaires pour la première fois ce vendredi, à l’occasion du match entre le PSG et Angers.

Il est la star de la rentrée dans le monde du football français à la télévision. Consultant vedette d’Amazon Prime, Thierry Henry s’est mis tout le monde dans la poche avec sa volonté de parler du jeu et uniquement du jeu, et de mettre en avant les équipes et les joueurs qui animaient les rencontres. Sa réaction sur le but de Kolo-Muani contre Angers a notamment fait son buzz, l’ancien attaquant d’Arsenal ne cachant pas son admiration pour ceux qui osaient allier spectacle et efficacité dans la surface de réparation. Souvent en plateau ou au bord du terrain pour analyser les rencontres phrases, Thierry Henry était attendu sur un thème nouveau. Amazon a décidé de sauter le pas et c’est aux commentaires que le champion du monde va donc suivre la rencontre entre le PSG et Angers ce vendredi soir. L’ancien entraineur de l’AS Monaco notamment sera aux cotés de Smaïl Bouabdellah, qui opérait souvent avec Benoit Cheyrou ou Mathieu Bodmer jusqu’alors.

Thierry Henry est partout !

Thierry Henry qui réagit au but de Kolo Muani sur @PVSportFR 😭🤣pic.twitter.com/r5gvgDGTv5 — Blasinho 🔰 (@Blasinh0) September 19, 2021

Une première qui sera bien évidemment suivie de près, et qui répond à la demande de nombreux abonnés d’Amazon. Il reste à savoir si « Titi » va se plaire dans ce nouveau rôle, mais en tout cas il a envie de croquer cette nouvelle aventure à pleines dents. « Je trouve normal de travailler pour préparer les matchs. J’ai toujours fait comme ça et j’aime ça. J’ai la Belgique, Amazon, je suis très bien pour le moment. Sincèrement, je ne ressens pas de manque. On verra ce que l’avenir me réserve, j’attends tranquillement les projets qu’on me proposera dans le futur », avait fait savoir dans les colonnes du Parisien un Thierry Henry qui est sur tous les fronts, puisqu’il a rejoint la chaine américaine CBS pour les soirs de Ligue des Champions depuis peu.