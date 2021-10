Pierre Ménès invite Arsène Wenger, les réactions sont sans pitié

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

A la veille du lancement de son propre site internet, Pierre Ménès a annoncé qu'Arsène Wenger serait son premier invité, sur les réseaux sociaux ça tape fort.

Dans moins de 24 heures, l’ancien consultant vedette de Canal+ fera son retour dans les médias via un site internet, et Pierre Ménès a dévoilé ce lundi le nom de celui qui sera son premier interlocuteur, à savoir Arsène Wenger. L’ancien manager d’Arsenal, qui est désormais directeur du développement du football mondial à la FIFA, a fait l’actualité en militant pour la création d’un Mondial tous les deux ans. Une idée qui est très très loin de faire l’unanimité. Agé de 71 ans, le Strasbourgeois répondra donc à des questions sur ce thème et probablement d’autres face à un Pierre Ménès qui sait qu’il devra convaincre qu’il a une place à tenir loin de Canal+. Depuis quelques jours, l’ancien homme fort du Canal Football Club a été l’invité de plusieurs émissions, l’occasion d’évoquer sa nouvelle carrière sur le net, mais également un peu aussi ses soucis consécutifs aux révélations sur son comportement avec quelques journalistes féminines de la chaîne cryptée et notamment Marie Portolano.

Mon premier invité dès demain https://t.co/5dUGQfeIOQ. Merci Arsene pic.twitter.com/56rzoTQMdN — Pierre Ménès (@PierreMenes) October 11, 2021

Et si certains fans de Pierre Ménès lui ont pardonné rapidement tout cela, c’est loin d’être la majorité. Alors autrement dit, lorsqu’il a annoncé la présence d’Arsène Wenger à ses côtés pour le lancement de sa chaîne, les quolibets sont tombés en masse et pas toujours de manière courtoise. « Esperons qu'Arsene n'aura pas une main au uq pendant l'interview !!! », « Tu fais l'émission depuis une maison de retraite ? », « Sacré Pierrot… Tu penses qu’on a l’alzheimer … et tu reviens sur les réseaux telle une fleur », « Mais genre tu vas faire un boulot de journaliste ? », une partie des internautes n’a visiblement rien pardonné à Pierre Ménès et tient à le faire savoir de manière bruyante.