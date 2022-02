Paris sportifs, la LFP publie la liste des footballeurs sanctionnés

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Les footballeurs professionnels ont interdiction de miser sur des matchs français ou étrangers, mais cette fois encore certains ont été pris par la patrouille. Et la LFP balance des noms.

« Réunie les 15 décembre 2021, 5 et 20 janvier 2022 et 2 et 9 février 2022, la Commission de Discipline a sanctionné les joueurs et éducateurs de clubs professionnels qui n’ont pas respecté, au titre de la saison 2019/2020, l’interdiction de paris sportifs posée par le Code du Sport. Il s’agit du douzième croisement de fichiers, effectué avec le concours de l’ANJ et de la FDJ, depuis la saison 2013/2014. Ces infractions sont commises alors même que, de concert, la LFP et l’UNFP mènent des campagnes de sensibilisation ou d’information auprès des clubs au quotidien. La Commission rappelle que les joueurs de football professionnel ont interdiction générale de parier sur toutes les compétitions de football, qu’elles soient nationales ou étrangères. Après audition des joueurs et éducateurs ou lecture de leur lettre d’explication, la Commission a prononcé les sanctions suivantes :

Concernant les joueurs :

Deux matchs de suspension

Killian BENVINDO

Brandon DOMINGUES

Trois matchs de suspension dont deux matchs de suspension avec sursis

Jonathan BEAULIEU

Dembo GASSAMA

Diego MICHEL

Adrien PIANELLI BALISONI

Trois matchs de suspension avec sursis + amende de 500€ avec sursis

Antoine CATHERINE

Elouan COLLET

Quentin CONSTANCIEL

Axel LOUIS

Jules MEYER

Shavy RESOUF

Trois matchs de suspension avec sursis

Stéphane BAHOKEN

Jean-Charles CASTELLETTO

Gaëtan LABORDE

Deux matchs de suspension avec sursis + amende de 500€

Gauthier HEIN

Deux matchs de suspension avec sursis

Pierre BARDY

Jawad DRAME

Cyril FOGACCI

Kylian KAIBOUE

Brieg LE BARS

Liamine MOKDAD

Dimitri MOURE

Idriss NABLI

Aubin PICOREAU

Loïck PIQUIONNE

Benjamin PRETAVOINE

Justin RANNOU

Marvin TOUPIN

Léo TZOTZIS

Rappel à l’ordre

Jassem AZRAINE

Kenzo BERGER

Théo BOUCHLAREM

Benjamin CAPRON-LITIQUE

Antonio HAAG

Tidiane MALBEC

Jordan NAUCHE

Arnaud ROLLIN

Mamoudou SOW

Classement

Enzo REALE