Paris FC - Strasbourg : les compos (15h00 sur Ligue1+)

Compo du Paris FC : Nkambadio - Traoré, Sangui, Chergui, Mbow - Kebbal, Lees-Melou, Camara, Lopez (c) - Simon, Geubbels

Compo du Racing Club de Strasbourg : Penders - Chilwell, Doukouré, Barco, Sarr - Paez, El-Mourabet, Ouattara - Moreira, Godo, Panichelli