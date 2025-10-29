ICONSPORT_275095_0278

Paris FC - OL : les compos (21h05 sur Ligue1+7)

Ligue 129 oct. , 20:08
parMehdi Lunay
17
Compo du Paris FC :
Nkambadio - Chergui, Otavio, Mbow, De Smet - M.Lopez, Camara, Lees-Melou - Kebbal, Geubbels, Ikoné
Compo de l'Olympique Lyonnais :
Greif - Abner, Niakhaté, Mata, Maitland-Niles - De Carvalho, Morton, Tolisso - Moreira, Sulc, Karabec
17
Derniers commentaires

C'est exactement ça alors qu'en première Chergui et De Smet qui met un pied en avant sur l'épaule de Karabec... Mais bon 2 poids 2 mesure..

Ah j'avais même pas remarqué que Geubbels était là mdr. Il est tombé bien bas celui-là.

Quand je pense qu'il a fallu 5 minutes de VAR pour mettre une rouge sur l'attentat contre Fofana, là le mec glisse sous la pluie ya rouge. Bah oui...

Si Abner méritait le rouge... alors... Chergui aussi !

L'arbitre qui relance le match

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Lens
191061314104
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
171052322139
6
Monaco
17952218135
7
Nice
171052316151
8
Strasbourg
16951318126
9
Toulouse
13941415132
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
1192521214-2
12
Paris
1093151417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Brest
9102351418-4
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
510127826-18

