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Paris FC - LOSC : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)

Ligue 126 avr. , 16:32
parHadrien Rivayrand
0
La composition du Paris FC : Trapp - Camara, Coppola, Mbow, Sangui - Munetsi, Lees-Melou (cap) - Ikoné, Lopez, Simon - Immobile
La composition du LOSC : Özer – Meunier, Ngoy, Mandi, Perraud – André, Bouaddi – Mukau, Haraldsson, Correia – Pardo
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😂🥳🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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Si Marseille fini pas dans les 4 premiers c est une HONTE monumentale

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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