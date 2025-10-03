Paris FC - Lorient : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Qu'i prenne son temps, le "enfants" font le job en attendant son retour à la compétition... ;o)
C est quoi sans le gaz alors ? 🤣
Balerdi, Medina et Kondo, cela fait 3 absents donc d après la logique des mauvais perdant cela signifie une équipe B 🤣
Vu la rage qu'il a, il serait parfait a marseille
Les minots c'est en 2006, je le sais car j'y étais, et oui.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|8
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|6
|3
|1
|2
|4
|13
|9
|10
|6
|3
|1
|2
|3
|8
|5
|9
|6
|2
|3
|1
|-1
|7
|8
|7
|6
|2
|1
|3
|0
|11
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-2
|9
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|10
|13
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|7
|10
|7
|6
|2
|1
|3
|-5
|9
|14
|6
|6
|2
|0
|4
|-4
|4
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|6
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|5
|7
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
|3
|6
|2
|6
|0
|2
|4
|-8
|5
|13
𝓛𝓮 1️⃣1️⃣ 🙌 Voici les joueurs qui débuteront la rencontre 💙 🔵⚪️ #CertifiéParis #ParisFC | #PFCFCL
👥 𝙇𝙖 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙤𝙨𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣 de nos Merlus pour affronter ce soir le @ParisFC 🟠⚫️ #PFCFCL