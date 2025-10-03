ICONSPORT_271805_0182

Paris FC - Lorient : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Ligue 103 oct. , 20:01
parMehdi Lunay
Compo du Paris FC :
Nkambadio - Traoré, Mbow, Otavio, De Smet - Lees-Melou, M.Lopez, Camara - Kebbal, Krasso, Simon
Compo du FC Lorient :
Mvogo - Meité, Talbi, Faye - Kouassi, Le Bris, Abergel, Avom - Makengo, Pagis, Bamba
