Ligue 1

Paris FC - Auxerre : Les compos (19h sur Ligue 1+)

Ligue 129 nov. , 18:25
parClaude Dautel
0
Compo du Paris FC
Nkambadio, De Smet, Otavio, Mbow, Traoré, Camara, Marchetti, Gory, Kebbal, Simon, Krasso
Compo de l'AJ Auxerre
Léon, Sy, Diomandé, Akpa, Mensah, Matondo, El Azzouzi, Danois, Sinayoko, Mara, Namaso
0
Articles Recommandés
Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme et résultats de la 14e journée

ICONSPORT_256887_0142 (1)
Ligue 1

TV : OM - Toulouse, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

ICONSPORT_278337_0026
OL

OL : Martin Satriano est muet, Lyon ne le menace pas

Fil Info

18:59
Le PSG chute avec une grosse polémique à Monaco
18:57
L1 : Programme et résultats de la 14e journée
18:53
TV : OM - Toulouse, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
18:30
OL : Martin Satriano est muet, Lyon ne le menace pas
18:15
Esp : Le Barça prend les commandes de la Liga
18:00
Signature annulée, le Real a déçu Kylian Mbappé
17:27
PSG : Lucas Chevalier victime d'un tacle assassin, c'est jaune pour Turpin
17:00
OM : Tapie « comme les tueurs en série », la grave accusation

Derniers commentaires

AS Monaco - PSG : Les compos (17h sur Beinsports 1 et Ligue 1+)

Bravo Monaco vous m'avez régalé

AS Monaco - PSG : Les compos (17h sur Beinsports 1 et Ligue 1+)

Ravi de pouvoir te faire plaisir

PSG : Lucas Chevalier victime d'un tacle assassin, c'est jaune pour Turpin

Tg, si Turpin voulait favoriser le PSG il aurait mis rouge des la 15eme minute a Camara... Ensuite je ne savais pas que Oullins Pierre Benite ds la metropole Lyonnais etait a 80km de Paris ?

AS Monaco - PSG : Les compos (17h sur Beinsports 1 et Ligue 1+)

Et voilà... Turpin (qui est né à 80 kilomètres de Paris) vient mettre un carton rouge imaginaire à un monégasque pour sauver le PSG. Un pénalty sera-t-il offert au PSG ?

PSG : Lucas Chevalier victime d'un tacle assassin, c'est jaune pour Turpin

Et voilà... Turpin (qui est né à 80 kilomètres de Paris) met un carton rouge imaginaire au monégasque pour sauver le PSG de la défaite.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
Rennes
241466224186
5
LOSC Lille
2313724271710
6
Strasbourg
221371524177
7
O. Lyonnais
211363418153
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11143291431-17
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading