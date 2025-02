Onze blessés dans des violences avant Auxerre-OM

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

En marge du match entre Auxerre et l'OM ce samedi soir à l'Abbé Deschamps, de vifs incidents ont opposé des Ultras des deux clubs. Des blessés sont à déplorer.

Dans un communiqué, la Préfecture de l'Yonne a annoncé que des bagarres avaient éclaté avant le match entre Auxerre et Marseille et que onze blessés avaient été pris en charge par les services de secours, mais aucun n'était dans un état critique. « Plusieurs véhicules transportant des supporters marseillais avaient quitté l'escorte qui les conduisait jusqu'au stade, pour rejoindre des lieux fréquentés par des supporters auxerrois. S'en sont ensuivi des échauffourées entre groupes Ultras, auxerrois et marseillais, une interposition très rapide des forces de police, une bonne coordination avec l'équipe de l'AJA », précise la préfecture dans un communiqué, qui ne dit pas si des interpellations ont eu lieu suite à ces incidents.