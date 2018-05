OM : Une « rumeur débile » sur l’OL a brisé le rêve de l’OM

Dans : Ligue 1, OM, OL.

Samedi soir, l’OM s'est imposé 2-1 contre Amiens au Stade Vélodrome. Mais à l'instant où le match se termine, il reste alors deux minutes à jouer entre l’OL et Nice et un but des partenaires de Balotelli aurait suffi aux Marseillais pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Et d'un coup, le Stade Vélodrome a exulté. La faute… à une rumeur. Dans les tribunes, un supporter de l’OM a en effet affirmé que Nice avait égalisé et que le score était de 3-3 entre les Aiglons et les Gones. Une plaisanterie qui n’a pas vraiment fait rire Maxime Lopez.

« Je ne suis pas très content, c’est débile de faire ça, de crier pour rien. On s’est dit : "c’est bon, Nice a dû égaliser. C’est bon, on est en Ligue des champions". Et pas du tout. Ascenseur émotionnel en trente secondes ». Sur le site de 20 Minutes, un salarié de l’OM raconte une scène surréaliste. « Les joueurs y ont vraiment cru ! Ils ne connaissaient pas du tout le score… Ils nous ont tous demandés, sauf qu’on ne captait plus de 3G, nos téléphones ne fonctionnaient pas. C’est un technicien de Canal + qui leur a annoncé le score, grâce au retour dans son oreillette. Ils étaient tous dégoûtés ». Rudi Garcia le savait : ne pas dépendre uniquement de son résultat expose à ce genre de situation cocasse. Les Olympiens sont prévenus, s’ils veulent s’éviter une autre plaisanterie la saison prochaine, ils devront faire eux-mêmes le nécessaire lors des matchs précédents…