OM : Trois points offerts à l’OL, la théorie du complot !

Ligue 1.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, l’OL a bénéficié de quelques décisions arbitrales favorables pour l’emporter contre l’OM au Vélodrome (0-3).

De l’entraîneur marseillais Jorge Sampaoli au président Pablo Longoria, la colère était forte à Marseille après la défaite contre l’Olympique Lyonnais au Vélodrome. Au-delà du résultat, ce sont les circonstances du match qui ont provoqué la furie des dirigeants marseillais, qui estiment avoir été lésés par l’arbitrage d’Antony Gautier et de ses assistants à l’arbitrage vidéo. En première mi-temps, un penalty assez évident aurait pu être sifflé pour une main de Moussa Dembélé dans la surface de réparation lyonnaise. Après le repos, l’attaquant de l’OL, encore lui, semble commettre une faute sur Pau Lopez quelques secondes avant l’ouverture du score de Castello Lukeba. Là encore, la VAR n’a pas averti Antony Gautier, lequel a donc validé le but de l’OL. Cela fait beaucoup dans un seul match pour Marseille, dont les observateurs ne se remettent pas d’un tel arbitrage.

La Provence ressort le dossier Payet à Lyon

Merci aux plus de 6️⃣4️⃣5️⃣0️⃣0️⃣ supporters présents hier soir à l'@orangevelodrome pour leur soutien indéfectible 🔵⚪️ pic.twitter.com/jNpxV44muS — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 2, 2022

Dans ses colonnes, La Provence a fustigé l’arbitrage qu’il juge catastrophique d’Antony Gautier lors de cet Olympico au sommet entre l’OL et l'Olympique de Marseille. Et pour le journal marseillais, il y a de quoi se demander s’il n’y avait pas là une compensation après le point de pénalité infligé à Lyon, consécutif au jet de bouteille sur la tête de Dimitri Payet lors du match aller au Groupama Stadium. « Moussa Dembélé, Antony Gautier et ses collègues qui devaient se taper un somme dans le car régie. L'OL ouvrait le score par Castello Lukeba, lequel profitait surtout d'une énorme faute du numéro 9 rhodanien sur Pau Lopez. Ni vu, ni connu. But. Oui, l'OL a perdu un point en raison du jet de bouteille sur Dimitri Payet au match aller. Mais il a été largement compensé en ce dimanche 1er mai » a publié dans son édition du jour La Provence, pour qui il y a franchement de quoi douter de l’impartialité du corps arbitral lors de cet Olympico entre Marseille et Lyon dans un Vélodrome chauffé à blanc.

Un arbitrage scandaleux aux yeux de l'OM

Consultant marseillais engagé, Jacques Bayle n’a pas non plus mâché ses mots au sujet de l’arbitrage après la défaite de l’OM dans une vidéo postée sur son compte Twitter. « Tous les lundis matin on va parler de l’arbitrage ? C’est un scandale… Quand il y a main dans la surface, il y a penalty. J’ai du mal à comprendre ce qu’il s’est passé dimanche soir. Quand les Lyonnais mettent des taquets dans la figure de Payet en revanche, l’arbitre est à 150 mètres de l’action et comme par hasard, il ne voit rien ! Monsieur l’arbitre dimanche soir, vous avez fait passer votre caractère avant le jeu et je ne parle même pas du carton jaune à Pau Lopez, qui vous fait juste voir qu’on lui a marché sur le bras. Bravo monsieur l’arbitre, un grand match de votre part » s’est énervé le consultant, ancien adjoint de Rolland Courbis à Montpellier et à Rennes. On l’aura bien compris, l’arbitrage d’Antony Gautier n’a pas fini de faire parler à Marseille, où l’on considère que les choix de l’homme en noir ont tout simplement été scandaleux dimanche soir lors du match face à l’OL.