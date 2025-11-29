ICONSPORT_278179_0197

OM - Toulouse : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Ligue 129 nov. , 20:21
parMehdi Lunay
1
Compo de l'Olympique de Marseille : Rulli - Weah, Pavard, Aguerd, Emerson - Hojbjerg, Nadir, Gomes - Paixao, Greenwood - Aubameyang
Compo du Toulouse FC : Restes - Sidibé, McKenzie, Cresswell, Nicolaisen, Methalie - Casseres, Vossah, Donnum - Emersonn, Magri

Ligue 1

29 novembre 2025 à 21:05
Olympique Marseille
21:05
Toulouse
1
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3014932271215
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
Rennes
241466224186
5
LOSC Lille
2313724271710
6
Monaco
231472526251
7
Strasbourg
221371524177
8
O. Lyonnais
211363418153
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11143291431-17
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

