OM-RCSA : Encore « une grosse daube », Pierre Ménès en a sa claque

Dans : Ligue 1, OM, RCSA.

Ces derniers temps, le débat sur le niveau de la Ligue 1 occupe les esprits des suiveurs. Alors que le championnat de France est plus serré que jamais, avec six points d’écart entre le premier européen, l’OM, et le barragiste, Nîmes, le match entre Marseille et Strasbourg a une nouvelle fois relancé les réseaux sociaux à propos de ce sujet. Puisque deux semaines après un fade derby entre l’ASSE et l’OL (1-0), les spectateurs et téléspectateurs n’ont pas vraiment pris leur pied devant le grand match du dimanche soir.

Si le penalty de Strootman à la 95e minute de jeu a un peu alourdi le tableau d’affichage (2-0), le jeu proposé par les deux formations de L1 n’a régalé personne. Raymond Domenech ou Nabil Djellit n’ont pas hésité à dire le fond de leur pensée à propos de ce match phare de la 10e journée de Ligue 1. Comme Pierre Ménès : « Je n'aurais pas mis la moyenne à ce match... C'était quand même une grosse daube ! ».

OM/Strasbourg au festival des erreurs techniques et des mauvais choix l’OM fait moins pire . 1/0 très vite puis plus grand chose .. — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) October 20, 2019

Est-ce que ce n'est pas un des pires matches de cette saison ? #OMRCSA — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) October 20, 2019