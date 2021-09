L1 : Lens climatise l’OM malgré Payet

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

8e journée de Ligue 1 :

Stade Vélodrome.

Olympique de Marseille - RC Lens : 2-3.

Buts : Payet (33e, 45e+2 sp) pour l'OM ; Sotoca (9e sp), Frankowski (27e), Said (71e) pour Lens.

Dans un Vélodrome chaud bouillant, l’Olympique de Marseille a chuté face au RC Lens (2-3), malgré un doublé de Dimitri Payet.

En quête de rachat après le nul subi à Angers mercredi (0-0), le club phocéen passait un vrai test contre Lens. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’OM ne débutait pas de la meilleure des manières. Puisque Sotoca ouvrait la marque sur un penalty (0-1 à la 9e), accordé par l’arbitre pour une main involontaire de Gueye. Avant la demi-heure de jeu, Frankowski enfonçait même le clou en doublant la mise d’une magnifique frappe du gauche enroulée dans la lucarne opposée (0-2 à la 27e).

Un second but qui réveillait les Phocéens. Vu que dans la foulée, Payet relançait son équipe en réduisant l’écart sur un coup-franc direct aux abords de la surface (1-2 à la 33e)... avant d’égaliser sur un penalty, obtenu par Dieng, juste avant la pause (2-2 à la 45e+3). Au retour des vestiaires, Marseille tentait de passer devant avec Under (56e) ou Dieng (56e), sans réussite. Et c’est finalement Lens qui faisait une nouvelle fois la course en tête, Said trompant Pau Lopez de la tête (2-3 à la 71e). En fin de match, Sotoca (81e) était tout proche du break. De leurs côtés, les Marseillais, sans étincelle, ne réussissaient finalement pas à remonter...

À cause de cette défaite, la première de la saison et la première de Jorge Sampaoli au Vélodrome, l’OM perd sa deuxième place en L1. Au profit de… Lens, qui confirme son bon début de saison en s’offrant un succès de prestige à Marseille sous les ordres de Franck Haise.